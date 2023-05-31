Россиянам с судимостью могут разрешить служить по контракту при мобилизации
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий гражданам с судимостью служить по контракту
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin
При этом сегодня под исключения подпадают осужденные по тяжким статьям.
Россиянам с судимостью могут разрешить служить по контракту в условиях мобилизации. Такой законопроект внесли в Госдуму.
Сегодня исключение составляют осужденные по тяжким статьям.
«Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту», — говорится в сообщении.
Более того, планируется дать возможность служить тем, кто ограниченно годен.
Прежде, 20 сентября 2022 года, Госдума и Совет Федерации приняли поправки в закон о военной службе, по которым наказание за неисполнение воинского приказа, преступления против военной службы, в том числе дезертирство и уклонение, в период мобилизации, в военное время или в условиях вооруженного конфликта ужесточается.
За дезертирство и мародерство — до 15 лет тюрьмы, за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни — до 10 лет, за добровольную сдачу в плен — от 3 до 10 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в правительстве не поддержали проект об освобождении неслуживших от мобилизации.