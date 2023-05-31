Путин 1 июня встретится с семьями, награжденными орденом «Родительская слава»

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Высокую награду получают родители, которые воспитывают семь и более детей.

Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей, 1 июня, проведет встречу с российскими семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из разных регионов России», — говорится в сообщении.

Орденом «Родительска слава» награждаются семьи, в которых воспитывают семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что изменится в жизни россиян с 1 июня 2023 года. Так, в том числе в начале лета изменится график получения мер социальной поддержки.