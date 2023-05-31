«За что боролась, на то и напоролась»: что будет с Украиной после потери флота

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Маслов; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

Перспективы у Незалежной после существенного удара по флоту, по мнению специалиста, нерадужные.

ВС РФ нанесли удар по стоянке военных кораблей в Одессе. Атаку можно назвать успешной. В результате удара был уничтожен последний военный корабль Украины «Юрий Олефиренко». Полковник в отставке и военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал это событие эксклюзивно для сайта 5-tv.ru. Специалист объяснил, в каком сейчас состоянии находится украинский флот и что будет с Незалежной в блажащее время.

Военный эксперт уверен, что дела соседа России будут обстоять однозначно плохо. При этом он отметил, что у Украины остались военно-морские силы. Сейчас в распоряжении ВМС неприятеля остаются быстроходные и артиллерийские катера, надводные роботы, которых им поставляют из-за рубежа и многие другие ресурсы.

«Конечно, без флота им деваться некуда, ничего они не сделают, но надо понимать, что Украина, на мой взгляд, переживает последние месяцы как морская держава. Потому что я не исключаю что не пройдет и года, как Украина лишится выхода к Черному морю. Она потеряла Азовское море, потеряет и Черное. Вследствие своей агрессивной политики», — объяснил Литовкин.

Полковник в отставке напомнил, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года поставил задачи защитить мирное население в ДНР и ЛНР. Также президент России приказал демилитаризировать Украину.

«Вот демилитаризация Украины и означает уничтожение последнего надводного боевого корабля. Так что за что боролась Украина, на то и напоролась», — заключил военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ потеряли последний боевой корабль после высокоточного удара ВКС РФ.