Лавров: у российских военных есть ответы на все вопросы после атаки дронов в Москве

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Всеми последствиями происшествия в столице сейчас занимаются специалисты.

У Вооруженных сил России есть ответы на все вопросы по последствиям атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике.

«Что касается последствий этой преступной линии, то последствиями занимаются наши вооруженные силы. Я уверен, что у них есть ответы на все вопросы», — сказал Лавров.

Утром, 30 мая, в нескольких районах Москвы и Подмосковья была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. Мэр города Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал. Также ряд зданий получили незначительные повреждения. Ситуация после атаки БПЛА находится на контроле властей Москвы и Генпрокуратуры. Расследует атаку Киева Следственный комитет.

После того как Россия нанесла высокоточные удары по военной инфраструктуре киевских формирований глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал, что россияне скоро пожалеют и ответ не заставит себя долго ждать. На возмездие намекал и мэр Киева Виталий Кличко. В интервью местному телеканалу он задал вопрос: «Почему жители Москвы могут спать спокойно?». Это высказывание было адресовано главнокомандующему ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Захарова думает о реакции Запада на атаку БПЛА на Москву.