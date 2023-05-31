«Импланты встали неправильно»: бывшая жена Мамаева рассказала о тяжелой операции
Бывшая жена Мамаева рассказала, что она перенесла очередную пластическую операцию
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Девушка довольно быстро пришла в себя после наркоза.
Экс-жена футболиста Павла Мамаева Алана рассказала в социальных сетях, как она перенесла сложную пластическую операцию.
Она опубликовала видео, где призналась, что после резкого похудения у нее произошел птоз ягодиц: это когда начинают провисать ткани. При этом блогер поделилась, что шесть лет в этой зоне у нее стояли импланты, которые потребовалось заменить.
«Из-за птоза импланты встали неправильно — из-за перенапряжения мышц они просто уезжали в сторону. Выглядело это, мягко говоря, некрасиво», — пояснила Алана.
Из-за этого девушка обратилась за помощью к популярным пластическим хирургам — Тимуру Хайдарову и Самиру Седышеву. Они сделали подтяжку и лифтинг ягодиц, а также заменили импланты. От наркоза знаменитость, как уточняется, отошла быстро.
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