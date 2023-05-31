Молниеносный ответ: ВКС РФ «проредили» украинские запасы Storm Shadow

AT: ВС России нанесли мощный удар по хранилищу ракет Storm Shadow в Хмельницкой области

Фото: Новичков Николай/ТАСС

Российские бойцы успешно атаковали седьмую тактическую авиабригаду в Староконстантинове.

Российские ВКС мощным ударом по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожили истребители Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поставленные киевскому режиму Великобританией ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает Asia Times.

В материале говорится, что 29 мая Россия атаковала седьмую тактическую авиабригаду в Староконстантинове, уничтожив или повредив пять украинских Су-24 и хранилище Storm Shadow.

Уточняется, что пока неизвестно, было ли уничтоженное подразделение единственным оснащенным британо-французскими крылатыми ракетами. Однако в любом случае потеря истребителей и ракет — это мощный удар по Украине, наделавший много шума, пишет автор публикации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС России ударом высокоточного оружия по скоплению военных кораблей в порту Одессы уничтожили последний боевой корабль ВСУ «Юрий Олефиренко».