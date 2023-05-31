«На диету нельзя»: как муж дочери Славы отреагировал на располневшую жену

Фото: Instagram* / sasha_morozova_who_is

В роддоме девушке обещали, что лишние килограммы уйдут.

Несколько месяцев назад старшая дочь певицы Славы Александра Морозова родила. Беременность сильно сказалась на ее фигуре: она прибавила в весе, а сбросить лишние килограммы так и не смогла.

Теперь молодая мама планирует всерьез заняться своей фигурой. Наследница звезды рассказывает, что поправилась на 20 килограммов — врачи в роддоме убеждали ее, что десять из них уйдут, но этого не случилось.

«Пока мы расстались только с пятью килограммами. Осталось еще 14-15. Но дело в том, что на диетах сидеть нельзя, так как молоко может пропасть, нужно нормально питаться. Вот я и питаюсь. Спорт тоже под запретом, так как была операция, поэтому просто гуляю», — цитирует ее StarHit.

Морозова не унывает и не опускает руки — сейчас она думает только о своем маленьком сыне Арсении. Вопросы фигуры для нее сейчас, как уточняется, на втором плане.

«Ничего страшного, благо, муж меня любит любой», — отметила блогер.

Через время организм Александры, вероятно, восстановится, и она начнет активно худеть. А пока для нее главное, чтобы малыш чувствовал себя хорошо и ни в чем не нуждался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Слава сбежала из больницы и раскрыла свой настоящий диагноз.

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