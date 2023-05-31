Останется без детей: новый скандал назрел в жизни Бритни Спирс
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Экс-супруг Бритни Спирс пригрозил подать на нее в суд из-за детей
Фото, видео: AP / Chris Pizzello; 5-tv.ru
Сейчас Федерлайн обладает полной опекой над их совместными детьми.
В жизни американской певицы Бритни Спирс назревает новый скандал.
Бывший муж и отец сыновей исполнительницы — Кевин Федерлайн — пригрозил, что если в течение трех дней она не даст официального разрешения на переезд детей на Гавайи, он обратится в суд.
Все необходимые документы адвокат уже подготовил, экс-супруг несколько раз пытался получить от поп-дивы согласие, однако Спирс просто проигнорировала бумаги. Сейчас Кевин обладает полной опекой над их совместными детьми — Шоном и Джейденом Федерлайнами.