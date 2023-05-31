Восьмое чудо света: как продвигаются поиски Янтарной комнаты

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Находки ее частей подарили надежду на то, что всю «царскосельскую жемчужину» удастся найти целиком.

Вопрос «где располагается Янтарная комната?» сегодня снова волнует весь мир. Массовый интерес связан с важной датой: ровно 20 лет назад открылась ее воссозданная версия в Петербурге.

Величайшая работа реставраторов — настолько, что на каждой экскурсии находится турист, который уточняет — это точно копия? Корреспондент Роман Ишмухаметов — про восьмое чудо света.

Ни Большой зал с его пышным барочным декором, ни Картинный с его золоченой резьбой, ни китайская гостиная с шелковыми акварелями, а эта Янтарная комната вот уже 20 лет привлекает больше всего посетителей Екатерининского Дворца в Царском Селе. Три с половиной миллиона человек ежегодно.

Чтобы воссоздать «царскоселькое чудо», понадобились: четверть века, семь тонн янтаря, восемь миллионов долларов, а еще ничем неизмеримая любовь сотни реставраторов к своему делу. Сама копия стала произведением камнерезного искусства.

Чтобы восстановить, например, флорентийские мозаики, яшму, лазурит, нефрит и оникс привозили со всего Советского Союза. Самородки должны были подходить по цвету — глядя на полотна — вообще сложно поверить, что это не живопись, а панно из камней.

И, когда полихромные копии из натуральных камней были готовы, в Германии в 1997-м неожиданно нашлась одна из четырех мозаик. Оригинальный комод опознали в том же году, его выкупила жена директора строительной компании.

Но она ничего не знала о его происхождении. Эксперты установили подлинность, и после этого он вернулся в Екатерининский дворец.

Находки частей Янтарной комнаты подарили надежду на то, что всю «царскосельскую жемчужину» удастся найти целиком. Но, увы, ее следы теряются в конце Второй мировой в тогдашнем Кенигсберге, куда ее вывезли немцы.

С тех пор ее безуспешно ищут — в гротах, бункерах, замках и даже под водой. В последний раз весь мир замер два года назад, когда польские дайверы заявили, что шедевр хранится на дне Балтики: тогда они нашли теплоход «Карлсруэ», который затонул в результате обстрела.

«Они предварительно обследовали несколько кают, вскрыли отсеки для хранения, получили судовой журнал, выяснили, что там разные военные машины, разная утварь», — сказал кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

По одной из версий, искать Янтарный кабинет надо в США. Туда, убежден историк Александр Мосякин, он попал в 1950-м из Западного Берлина.

«Американцы награбили после войны десять с половиной миллионов экспонатов, из них удалось вернуть только полтора миллиона. <…> Американские генералы самолетами вывозили. Им разрешалось вывозить ценности до пяти тысяч долларов стоимостью. Они что делали? Подкупали немецких искусствоведов. На Рембрандта, Рубенса ставили 4,9 тысячи долларов и все легально вывозилось в США», — пояснил он.

А вот в самом Царском селе, кажется, потеряли надежду, что когда-нибудь Янтарная комната найдется. В 1941-м ее собирались реставрировать: едва ли в таком состоянии комната могла сохраниться до наших дней.

В поисках комнаты, ставшей символом утраты культурного сокровища, есть очевидные плюсы. За это время удалось вернуть сотни культурных ценностей: из одной только Баварии в СССР вернулись 800 икон.