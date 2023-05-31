Разработаны по заказу ГУР: какими беспилотниками Украина атаковала Москву

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

В обломках дронов найдены блоки и детали западного производства.

Беспилотники, атаковавшие столичный регион, были разработаны по заказу киевского Главного управления разведки. Об этом «Известиям­» сообщили источники в оперативных службах.

Речь о машинах семейства «Бобер», снимки аналогичных устройств уже демонстрировались в украинских СМИ. Дроны, ударившие по Москве и Подмосковью, отличаются увеличенными габаритами и полезной массой.

Известно также, что их полет не управлялся дистанционно — БПЛА шли по заданным координатам и корректировали маршрут по сигналам спутниковых навигационных систем. В обломках дронов найдены блоки и детали западного производства.