Обрушились дроны-камикадзе: армия России выдавила ВСУ из опорного пункта
64 0
ВС РФ выдавили боевиков ВСУ из опорного пункта в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg; 5-tv.ru
Успех бронегруппы и артиллерии закрепили штурмовики.
С передовой приходят кадры штурма опорного пункта украинских боевиков. Позиции ВСУ засекли наши беспилотники и тут же сообщили об этом десантникам.
Перед атакой активно работала артиллерия, затем на противника обрушились дроны-камикадзе. Они залетали прямо в блиндажи с украинскими солдатами.
Успех бронегруппы и артиллерии закрепили штурмовики: вражескую технику бойцы ВДВ уничтожали из ручного гранатомета. В итоге опорный пункт перешел под контроль российских войск.