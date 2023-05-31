VK проводит «День защиты детей в интернете»

Фото: vk.com

В преддверии 1 июня VK запустила ежегодную соцкампанию «День защиты детей в интернете». В 2023-м проект посвящен поддержке детей-блогеров, кто активно публикует творческий контент вместе с родителями.

Накануне 1 июня VK Добро и Дети Mail.ru (проект VK) провели исследование и узнали, сколько детей ведут блоги, и как родители поддерживают их активности. По данным опроса, у половины (55%) российских детей есть аккаунты в соцсетях, а большинство родителей (70%) подписаны на них. Чаще всего дети публикуют личные фото и видео (31%) или творческий контент (19%). Также опрос показал, что:

45% детей интересуются мнением родителей о своем контенте в соцсетях. Часто родители и сами проявляют интерес (37%). Меньше оказалось родителей, чьи дети отказываются обсуждать с ними свое творчество (9%).

57% родителей положительно относятся к контенту, который их дети публикуют в соцсетях. Еще треть (33%) выразили нейтральную позицию. Не поддерживают детей всего 6% родителей.

Четверть родителей помогает ребенку создавать контент — фотографирует, снимает видео, дает советы. Помогают финансово 18% мам и пап, а психологически поддерживает каждый второй (55%).

Дети, которые становились жертвами онлайн-травли, в большинстве случаев рассказали старшим об этом сами — так ответили 56% родителей.

Четверть родителей интересуется, какую реакцию окружающих их ребенок получает в соцсетях.

Еще 19% самостоятельно мониторят комментарии под постами.

Каждый пятый (22%) ребенок сталкивался с кибербуллингом несколько раз, а с каждым десятым (11%) такое случалось однажды.

38% родителей поддержали ребенка в ситуации травли, обсудили, как лучше поступить.

«VK уже пять лет занимается изучением темы кибербуллинга, и за этот период заметно изменилось отношение взрослых к проблеме детской травли. Если наши первые исследования 2019 года показывали, что 76% детей не рассказывали об этом взрослым, то сегодня мы видим, что уже больше половины детей обсуждают кибербуллинг со своими родителями. Такие изменения показывают, что общество стало серьезнее относится к проблеме, а родители внимательнее прислушиваться к детям, не говоря „ничего страшного“ о травле в сети», — рассказала Александра Бабкина, директор социальных проектов VK и автор проекта «День борьбы с кибербуллингом».

Детская безопасность — важнейший приоритет для VK. Детская безопасность — один из важных показателей продуктов VK. Так, детский режим голосового помощника Маруси ограждает ребенка от нежелательной информации. Помимо этого, если детский режим не включен, поможет функция «узнавать детей» — с ее помощью Маруся сможет определить ребенка по голосу и безопасно ему ответить. Не так давно у голосового помощника также появился семейный режим, в котором Маруся будет уточнять у взрослых, можно ли воспроизводить взрослых контент. Детская почта от сервиса Mail.ru защищает от спама и мошенников — в ящик попадут письма только от надежных отправителей, одобренных родителями.

Где провести День защиты детей

1 и 2 июня на территории ВДНХ будет работать многофункциональное пространство VK, генерального партнера Фестиваля Движения Первых, в котором гости смогут познакомиться с образовательными сервисами компании — учебным профилем Сферум в VK Мессенджере, Учи.ру и VK Education.

В зоне Сферума учащиеся смогут научиться рисовать стикеры для чатов вместе с профессиональными иллюстраторами, поучаствовать в танцевальном флешмобе, музыкальных мастер-классах и квесте #ЛетоСоСферумом. Сервис также приглашает школьников присоединиться к масштабному Всероссийскому конкурсу стикеров #МойСферум.

В интерактивном пространстве Учи.ру школьники попробуют свои силы, выполняя тематические задания, а также смогут принять участие в конкурсе «Лето на Учи.ру» и викторине от VK и Учи.ру в специальном чат-боте ВКонтакте в сообществе VK Праздники.

Гости фестиваля также смогут погрузиться в проекты VK Education, которые дают возможность молодежи учиться и строить карьеру по широкому спектру IT и digital-специальностей. Школьники также узнают множество интересных исторических фактов и смогут пройти игровые задания на историко-культурной платформе «Магия знаний».

А для знакомства с правилами кибербезопасности VK подготовила чат-бот со Спотти и анимационные ролики «Цифровой ликбез». Школьники будут решать задания в мини-приложении «Другое Дело» ВКонтакте, которые можно выполнять прямо в зоне VK и получать за это призы.