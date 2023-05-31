С Просекко и тунцом: самые необычные рецепты окрошки

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Turusov

Уникальные вариации летнего блюда, которые вы вряд ли когда-то пробовали.

С каким блюдом у вас ассоциируется лето? Готовы поспорить, что многие люди на этот вопрос ответят словом «Окрошка». Но готовить ее на квасе или кефире неинтересно. Именно поэтому мы собрали подборку самых необычных рецептов любимого лакомства.

Окрошка с кальмаром на квасе

Если вы любите морепродукты, то обязательно попробуйте этот рецепт.

Окрошка. Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

Ингредиенты окрошки с кальмаром:

Тушка кальмара — 2 штуки;

Редис — 5 штук;

Свежий огурец — 2 штуки;

Яйцо — 3 штуки;

Горчица — 1 чайная ложка;

Сметана — 2 столовые ложки;

Укроп — 1 пучок;

Хрен — 1 чайная ложка;

Лук зеленый — 3-4 штуки;

Квас — 1 литр;

Соль и перец — по вкусу.

Рецепт окрошки с кальмаром:

1. Тушки кальмаров помыть, очистить от пленок и хорды. Затем отварить и остудить. Также необходимо сварить и остудить яйца.

2. Почистить яйца, отделить желток от белка. Нарезать соломкой кальмары, огурцы и редис. Добавить измельченный лук и укроп. Размять зелень, чтобы она дала сок. Добавить нарезанный белок. Смешать все ингредиенты, посолить и добавить специи по вкусу. Убрать заготовку в холодильник.

3. Соединить вареный желток со сметаной, горчицей и хреном. Смешать до кремообразного состояния.

4. Последовательность подачи на стол крайне важна. Сперва необходимо разложить по тарелкам смесь из ингредиентов. Затем налить квас и лишь потом положить ложку соуса. По желанию перемешать.

Цитрусовая окрошка на светлом пиве, с изюмом и сухариками

Если традиционные рецепты надоели и хочется чего-то по-настоящему уникального, то цитрусовая окрошка на пиве — ваш выбор.

Ингредиенты цитрусовой окрошки на пиве:

Пиво светлое — 0,5 литра;

Лимон — 1/3 штуки;

Апельсин — 1 штука;

Изюм — 50 грамм;

Хлеб черный — 2 ломтика;

Сахар — 1 столовая ложка;

Корица молотая — по вкусу.

Окрошка. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Рецепт цитрусовой окрошки на пиве:

1. Изюм тщательно промыть и залить пивом на 3-4 часа. Ломтики черного хлеба подсушить в духовке в течение 15 минут при температуре 170 градусов. Хлеб при этом нужно перевернуть.

2. Очистить лимон и апельсин от кожуры и косточек, нарезать кубиками. Добавить фрукты в посуду с пивом и изюмом. Туда же положить сахар и корицу;

3. Натереть хлебные сухарики на крупной терке. Высыпать их к основным ингредиентам перед самой подачей и перемешать

Окрошка с крабовыми палочками

Оказывается, морепродукты отлично дополняют главный летний суп.

Ингредиенты окрошки с крабовыми палочками:

Квас — 1 литр;

Крабовые палочки — 100 грамм;

Редис — 5 штук;

Свежий огурец — 1 штука;

Яйцо — 2 штуки;

Горчица — 1 столовая ложка;

Сметана — 3 столовые ложки;

Укроп — 0,5 пучка;

Соль и перец — по вкусу.

Рецепт окрошки с крабовыми палочками:

1. Отварить и остудить куриные яйца, очистить их от скорлупы. Помыть овощи и зелень;

2. Нарезать кубиками огурцы и крабовые палочки. Редиску — дольками. Соединить все ингредиенты вместе, добавив порубленный яичный белок;

3. Соединить желтки с горчицей, мелко нарезать укроп, посолить и поперчить, а затем перемешать и добавить сметану.

4. Залить квасом нарезанные ранее ингредиенты и добавить заправку.

Окрошка на Просекко

Что может получиться, если смешать классический русский рецепт с итальянским вином.

Ингредиенты окрошки на Просекко:

Креветки — 5 штук;

Яйцо перепелиное — 6 штук;

Свежий огурец — 2 штуки;

Картофель — 2 штуки;

Редис — 6 штуки;

Базилик — 1 пучок;

Сметана — 3 столовые ложки;

Просекко — 0,5 литра;

Перец и соль — по вкусу.

Рецепт окрошки с Просекко:

1. Дать сметане подмерзнуть в морозилке. Почистить картошку и нарезать ее мелкими кубиками;

2. Натереть огурец на терке и процедить жидкость собрав сок в стакан;

3. Нарезать второй огурец и редиску мелкими кружочками. Порубить базилик и измельчить его в блендере;

4. Отварить яйца и креветки, почистить их.

5. Соединить все ингредиенты вместе и залить их Просекко и огуречным соком.

Окрошка с консервированным тунцом, квасом и кефиром

Окрошка. Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

Продолжая тему морепродуктов, хотим представить еще один необычный рецепт:

Ингредиенты окрошки с консервированным тунцом, квасом и кефиром:

Тунец консервированный — 1 банка (130-150 г);

Редис — 8 штук;

Свежий огурец — 1 штуки;

Яйцо — 2 штуки;

Горчица — 0,5 чайная ложка;

Кефир — 1 стакан;

Укроп — 1 пучок;

Хрен — 1 столовая ложка;

Лук репчатый — 0,5 штуки;

Лук зеленый — 3-4 штуки;

Квас — 1 литр;

Соль и перец — по вкусу.

Рецепт окрошки с консервированным тунцом:

1. Сварить яйца вкрутую, охладить и почистить. Вымыть овощи и зелень;

2. Мелко нарезать репчатый и зеленый лук, укроп, перемешать, помять толкушкой.

3. Нарезать редис кружочками, а свежий огурец соломкой. Залить заготовку квасом и кефиром.

4. Добавить хрен, горчицу, соль и перец.

5. При подаче на стол добавить кусочки консервированного тунца и четвертинки вареного яйца.

Фруктовая окрошка

Если устали от овощей, то вот отличный рецепт, который наверняка понравится детям.

Ингредиенты фруктовой окрошки:

Окрошка. Фото: www.globallookpress.com

Клубника — 2 ягоды;

Киви — 0,5 штуки;

Банан — 0,5 штуки;

Яблоко — 0,25 штуки;

Йогурт питьевой — 0,3 литра.

Рецепт фруктовой окрошки:

1. Помыть ягоды и фрукты, просушить с помощью полотенца;

2. Залить охлажденным питьевым йогуртом.

Окрошка на томатном соке

Закрывает нашу подборку необычный рецепт на томатном соке.

Окрошка. Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

Ингридиенты окрошки на томатном соке:

Сок томатный 2 л

Вода — 1 литр;

Яйцо — 5 штук;

Картофель — 3 штуки;

Огурец свежий — 3 штуки;

Колбаса вареная — 300 грамм;

Укроп — 1 пучок;

Петрушка — 1 пучок;

Соль и перец — по вкусу.

Рецепт окрошки на томатном соке:

1. Отварить яйца и картофель в мундире. Остудить и нарезать кубиком;

2. Мелко нарубить зелень;

3. Нарезать огурцы и колбасу кубиками;

4. Все перемешать, залить томатным соком и водой.

5. Охладить, добавить соль и перец.

А какая окрошка нравится вам?

Ранее 5-tv.ru сообщал, насколько полезны летние супы. Врач-диетолог отметил, что правильно приготовленное угощение из здоровых ингредиентов — это однозначно полезное и питательное блюдо.