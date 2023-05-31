«Хаос и бардак»: почему чемпионат по сексу может развалить Европу

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE Bilderbox; Личный архив Романа Худякова; 5-tv.ru

Скоро Европы и США не останется, ведь общество будет разваливаться изнутри, уверен политик.

Проведение первого чемпионата Европы по сексу в Швеции нацелено на разрушение общества изнутри. Об этом 5-tv.ru заявил экс-депутат, общественно-политический деятель Роман Худяков.

«Молодцы, американцы. Со своей стороны, придумали вот этих „голубятников“, придумали нетрадиционных и запустили все это в Европу. Сейчас мы видим, что ЛГБТ и другие подобные сообщества активно развиваются в европейских странах больше, чем в Америке», — отмечает эксперт.

Состязания стартуют почти через неделю. Выставлять баллы участникам будут члены жюри, а наблюдать за всем процессом станут зрители.

Худяков уверен, что все это сделано для того, чтобы разрушить семейные ценности, традиции страны и полностью уничтожить ее армию. Последний пункт общественный деятель аргументировал тем, что представители «этого сообщества» не могут служить.

Политик считает, что американцы превратили Европу в «отстойник сброда». Рождаемость среди европейцев сильно упала и скоро совсем прекратится: рожать в таких странах никто не захочет из-за пропаганды нетрадиционной ориентации и других отклонений, подчеркнул Худяков.

«Все нормальные люди уедут в Россию и будут жить в России, а Европа сдохнет. И рано или поздно сдохнет и Америка. Потому что тот бардак, та гадость, которая сейчас преобладает в Европе и Америке, люди рано или поздно поймут, что дети наши — это святое. Это святое нашей семьи. Для нас, для взрослых — это все, это наша жизнь, это наша духовность. А когда мы превращаем такой хаос и бардак, что вырастет из этих детей? Да ничего, уроды моральные вырастут», — добавил бывший депутат.

Он уверен, что у больных людей всегда рождаются нездоровые идеи и теории. Но все это нельзя выносить на публику, чтобы это видели дети. Каждый может заниматься чем хочет и с кем хочет — главное, так, чтобы никто из окружающих этого не видел, пояснил политик.

«Скоро Европе будет конец, она распадется, скоро НАТО умрет, она распадется. Скоро останется великая Россия, великий Китай, великая Индия и другие страны, которые поддерживают Россию. И мы наведем порядок во всем мире», — заключил Худяков.

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