ВСУ лишились последнего боевого корабля после высокоточного удара ВКС РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Маслов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Теперь «Юрий Олефиренко» не сможет принимать участие в боевых действиях.

Вооруженные силы Украины потеряли последний боевой корабль под названием «Юрий Олефиренко» после нанесения российскими бойцами высокоточного удара по скоплению военных кораблей в порту Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Он уточнил, что удар был нанесен 29 мая.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин прокомментировал нанесение удара Вооруженными силами РФ по штабу военной разведки Украины.