Минобороны РФ: самые ожесточенные бои ведутся в Авдеевке

Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В ведомстве отчитались об успехах армии за прошедшие сутки.

На донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки противник был выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая Донецкой народной республики», — говорит Конашенков.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине.