Уголовное дело возбудили против подростка, напавшего на родственников с ножом в Волоколамске

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Сейчас выясняются все причины произошедшего.

В городском округе Шаховская Московской области подросток подозревается в покушении на убийство своих родственников. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

На данный момент известно, что 14-летний мальчик без каких-либо видимых причин ночью нанес своим бабушке и прабабушке ножевые ранения.

«На крики проснулся дедушка, которому подросток также нанес несколько ранений, но не опасных для жизни», — говорится в сообщении.

После совершения преступления подросток убежал из дома, но полиция его быстро разыскала. Сейчас следователи допрашивают мальчика. Также решается вопрос об освидетельствовании подростка в связи с неадекватным поведением и признаками опьянения.

Следственным отделом по Волоколамску ГСУ СК России по Московский области возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Подмосковье 14-летний внук напал с ножом на бабушку и дедушку.