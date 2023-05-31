«Прижали глыбой»: что происходит на могиле Абдулова
Могила Абдулова спустя 15 лет после смерти актера ухожена и прибрана
Фото: Константин Веремейчик / ТАСС
Звезда советского и российского кино скончался 3 января 2008 года от рака легких.
Оформление могилы народного артиста РСФСР Александра Абдулова с десятитонной каменной глыбой с самого начала вызывало споры и критику общественности.
Спустя 15 лет после смерти актера огромный камень по-прежнему венчает захоронение и все так же неоднозначно воспринимается поклонниками, пишет издание dni.ru.
«Такой каменюгой привалили!»;
«Цементная куча с буквами»;
«Прижали глыбой!» – приводит издание мнения недовольных.
Могила Александра Абдулова.
Идея возведения памятника на могиле Абдулова принадлежала его вдове Юлии Мешиной. Воплощал замысел в жизнь скульптор Владимир Матюхин.
Монумент представляет собой огромный кусок карельского гранита с белым мраморным крестом посередине. В верхней части — портрет актера в образе Ланселота из проб к фильму «Убить дракона».
Рядом высечены буквы в виде лестницы, ведущей на Голгофу, символизирующей непростой жизненный путь Абдулова. Памятник на могиле на центральной аллее Ваганьковского кладбища установили 29 мая 2009 года — на следующий год после смерти артиста.
Скончался Абдулов 3 января 2008 года от рака легких, который ранее у него обнаружили в израильской клинике. По мнению медиков, онкология развилась у актера вследствие многолетнего курения.
Каким бы спорным ни был памятник Абдулову, место последнего пристанища артиста аккуратно прибрано и ухожено. На могиле всегда есть живые цветы — народная тропа к любимому актеру не зарастает.
Ранее 5-tv.ru публиковал воспоминания заслуженного артиста РФ Георгия Мартиросяна о последних днях жизни Абдулова.