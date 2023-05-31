В Красноярском крае сообщили о смерти депутата Госдумы Виктора Зубарева

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Политик скончался в 62 года. Что еще о нем известно?

Депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев скончался на 63-м году жизни. Об этом местной газете «Наш Красноярский край» сообщили в администрации региона. Эту информацию изданию РБК подтвердил депутат Юрий Швыткин.

Между тем причина смерти не называется.

Виктор Зубарев в 1997 году стал депутатом заксобрания Красноярского края. Позднее, в 2007-м, был избран в Госдуму по списку партии «Единая Россия». Потом он снова был депутатом заксобрания, работал в краевом правительстве. С 2016 по 2021 год являлся депутатом Госдумы от Красноярского края.

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