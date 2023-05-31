«Прорабатываются варианты участия»: Песков об участии Путина в саммите ШОС в Индии
Песков: Россия будет представлена на саммите ШОС на должном уровне
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Прежде индийская сторона сообщила об изменении формата встречи.
Президент России Владимир Путин не поедет на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированный в Индии на 4 июля. Встречу решили провести в виртуальном формате, сообщили индийские СМИ. На это отреагировали в Кремле.
«Прорабатываются варианты участия РФ в этом важном формате. Россия будет представлена на должном уровне», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.