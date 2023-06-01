До года тюрьмы: адвокат рассказал о наказании за повторно сорванную сирень

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

В некоторых случаях повреждение зеленых насаждений превращается из административного правонарушения в уголовное.

За повторную порчу зеленых насаждений, относящихся к элементам благоустройства населенных пунктов, в том числе за сорванную сирень, гражданам России может грозить уголовное наказание. Об этом предупредил адвокат Андрей Назаров в комментарии ТСН24.

Он пояснил, что за порчу городского имущества, к которым относятся и зеленые насаждения, предусмотрен административный штраф. Однако при повторном проступке вступает в силу статья 158.1. Уголовного кодекса РФ. Согласно ей, правонарушение квалифицируется уже как мелкое хищение, совершенное физическим лицом, привлеченным к административной ответственности.

«В таком случае, наказание варьируется от штрафа на сумму до 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок до одного года», — подчеркнул Назаров.

Жителей Москвы на днях предупредили о крупном штрафе за сорванную в городе сирень. Это деяние подпадает под статью «Повреждение зеленых насаждений», в соответствии с которой гражданским лицам может грозить штраф до четырех тысяч рублей, должностным — до пяти тысяч рублей, а юридическим — до 300 тысяч рублей. Также есть статья «Незаконное уничтожение зеленых насаждений», штраф по которой для граждан составляет до 4,5 тысячи рублей.

Ранее адвокат по земельным делам Сергей Маковеев рассказал 5-tv.ru, что может грозить музыкальному критику и телеведущему Сергею Соседову за неухоженный дачный участок.