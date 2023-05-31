Вечно молодой: как «отключить» ген старения

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Мечты о продлении молодости и красоты, кажется, становятся реальностью.

Если «отключить» гены, регулирующие старение, можно продлить молодость, однако таким экспериментам пока подвергали только нематод и мышей. Об этом рассказал директор Института изучения старения РНИМУ им. Пирогова Алексей Чуров.

Он пояснил, что гены старения уже успешно «выключают», что позволяет существенно продлить жизнь у различных организмов и вернуть им утраченные функции.

«У человека все гораздо сложнее, потому что „гены старения“ регулируют многие процессы в организме, и, если мы будем на них воздействовать, то есть очень большой риск того, что мы затронем полезные функции», — цитирует эксперта издание Газета.ру.

Специалист отметил, что гены старения у людей, как правило, изучают при возрастных заболеваниях — атеросклерозе, диабете II типа и ряде других. Однако характер этих исследований не позволяет достоверно определить, что найденный ген напрямую связан с биологическим возрастом.

Чуров добавил, что иногда под генами старения подразумевают мутацию одного и того же гена. В обычном состоянии он может быть не связан со старением, но при мутации его функция может измениться и привести к более ранним возрастным изменениям. Также существуют так называемые «защитные гены», которые могут обуславливать более высокую продолжительность жизни, объяснил специалист.

Генетики из Университета Майами ранее назвали главную причину старения. Они изучили активность ответственных за противостояние старению генов в образцах тканей людей разных возрастов.

Результаты показали, что антивозрастные системы человека перестают работать к 50-60 годам. Проблема кроется в белке, который называется «мишень рампицина млекопитающих»: он отвечает за многие ключевые клеточные процессы, в том числе за их рост и деление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые нашли способ определять скорость старения человека по анализу крови.