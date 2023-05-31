Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае

Власти Кубани сообщили о падении беспилотника на территории Ильского НПЗ

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По информации властей, все произошло ночью.

На территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае упал беспилотник. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в официальном Telegram-канале.

По уточненным данным, инцидент произошел около 04:00 в среду, 31 мая.

«В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

В Оперштабе также уточнили, что угрозы населению в связи с случившимся нет. Упавший аппарат был уничтожен взрывотехниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Горела одна из установок по перегонке мазута. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.