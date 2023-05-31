Осуждение и поощрение: как на Западе отреагировали на атаку БПЛА на Москву

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Осуждать действия Киева не стали и в Вашингтоне.

В МИД Великобритании оправдали атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье, которая произошла 30 мая.

Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет право применять силу за пределами своих границ и охарактеризовал удары по многоэтажкам как самооборону.

«Конечно, Украина имеет законное право защищать себя в пределах своих границ, но она также имеет право применять силу за пределах своих границ, чтобы подорвать способность России проецировать силу на саму Украину. Таким образом, законные военные цели за пределами ее собственной границы являются частью самообороны Украины», — сказал дипломат.

Другие союзники киевского режима были менее радикальны в оценках и высказываниях. В Вашингтоне заявили, что знают о произошедшем, но осуждать действия Киева не стали.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ограничилась лишь общей фразой о том, что Штаты не поддерживают атак внутри России. При этом западной прессе фактов для оценки случившегося хватило.

Издание Politico сравнило нападение беспилотников в Москве с фильмом ужасов. А британская газета Guardian назвала вчерашние события «самой крупной волной» агрессии против России с февраля прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ООН осудили атаки БПЛА на Москву.