Сел на мель: два теплохода столкнулись на реке Лена в Иркутской области

Два теплохода столкнулись на реке Лена в Иркутской области

Фото: epp.genproc.gov.ru Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Оба судна были грузовыми, их баки были полны топлива.

Сегодня, около 6:30 по местному времени (1:30 по Москве) на реке Лена в Иркутской области столкнулись два теплохода. Об этом рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Предварительно, происшествие случилось в районе города Усть-Кут Иркутской области. Там столкнулись теплоходы РТ-482 с баржей МП-2552 и «Капитан Каблуков» с баржей МП-2591. Внутри кораблей находились грузы с углем и плитами.

Из-за столкновения один из теплоходов сел на мель. К счастью, разлива топлива не произошло. На место ЧП выехал Осетровский транспортный прокурор Александр Бонеев для выяснения причин произошедшего. Прокуратура также организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не менее восьми человек пострадали при посадке на мель теплохода в Татарстане.