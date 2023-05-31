Актер из сериала «Мандалорец» Джон Бисли умер в возрасте 79 лет

Фото: Кадр из к/ф «Second Words», реж. Джейк Халл, 2016 г.

Последние дни своей жизни американский артист провел в больнице.

Американский актер Джон Бисли скончался в возрасте 79 лет. Об этом пишет ET.

По имеющимся данным, мужчина умер в больнице в Америке, в своем родном городе. У актера осталась 58-летняя жена и двое детей. Уход Джона Бисли подтвердил его сын Майк, однако причину смерти не назвал.

«Я потерял лучшего друга», — заявил он, отметив, что отец всегда был его героем.

Джон Бисли был известен по сериалу «Мандалорец», а также проектам «Ваша честь», «Ординатор», «Заклинание» и «Поджигатель». Всего актер снялся в более чем 60 проектах, хотя актерскую карьеру начал только после 40 лет.

Помимо съемок в сериалах и кино, Бисли основал именной «Театр и мастерскую», где занимался продвижением живого театра и произведений афроамериканцев.

Бисли также был профессиональным баскетболистом и выступал в Американской баскетбольной ассоциации. За все ее существование он участвовал в семи из девяти сезонов.

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