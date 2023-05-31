Российская авиация нанесла удар по 1-й бригаде спецназначения Украины

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru

При ударах использовались ракеты и бомбы.

Боевая авиация РФ нанесла удар по пунктам дислокации первой бригады спецназначения Украины. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации первой бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники», — сказал Зыбинский.

По его словам, военные РФ смогли истребить два минометных расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Старица и Вишневое, а также гаубицы Д-20 и Д-30 около населенных пунктов Лозавая и Западная. При этом, уточнил собеседник агентства, были использованы бомбы и ракеты.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские военнослужащие уничтожили пункты принятия решений на Украине.