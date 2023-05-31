Американский ученый заявил, что пришельцы уже среди нас

Профессор Стэнфорда Нолан сообщил о визите и присутствии инопланетян на Земле

Фото: www.globallookpress.com / Alex Milan Tracy

Люди видят инопланетян, но не замечают в них ничего необычного, уверен ученый.

Инопланетяне посещали Землю и до сих пор остаются среди людей. Об этом заявил профессор Стэнфордского университета, номинант на Нобелевскую премию Гарри Нолан на конференции в Нью-Йорке.

Ученый утверждает, что вероятность посещения Земли пришельцами составляет «сто процентов». Люди их видели, но не замечали в них ничего необычного, подобно тому, как когда-то южноамериканские индейцы не удивились кораблям конкистадоров.

«Они появляются и говорят: „Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть, что находится перед вами в истинной форме? Замечаете ли вы аномальные скачки данных?“» — цитирует выступление Нолана The Daily Mail.

Также ученый сообщил о существовании специалистов, которые занимаются «программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов».

В публикации отмечается, что Нолан расследовал для ЦРУ «гаванский синдром» (необъяснимые симптомы недомогания у сотрудников посольства США в кубинской Гаване в 2016 году — Прим. ред.) и анализировал «материалы, предположительно, оставленные НЛО».

В феврале уфолог Юрий Сенькин поставил под сомнение распространенный миф о том, что прилетающие на Землю внеземные существа похищают людей и питаются ими. По мнению эксперта, ради этого вряд ли стоило бы преодолевать «тысячи световых лет». Скорее всего, предположил Сенькин, цель визитов инопланетян — разведка полезных ископаемых Земли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появление НЛО в США подозрительно совпало с возникновением проблем в стране.