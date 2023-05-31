В России с июня изменятся даты выплат некоторых пособий Сегодня, 6:39 61 61

Фото, видео: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Также со следующего месяца россиян будут ждать и другие нововведения.