Экономия или лень: почему петербуржцы так полюбили онлайн-шопинг

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christin Klose; 5-tv.ru

Сегодня в интернете можно купить практически все, но в абсолютном топе — мелочи для дома.

Жители Санкт-Петербурга перестали ходить по магазинам — Северная столица вышла на первое место в России по объему интернет-торговли. Почти каждая 14-я покупка в городе совершается онлайн.

Почему офлайн-шопинг перестает быть востребованным и есть ли минусы у магазина на диване? Расскажет корреспондент Екатерина Шипилова.

По офлайн-магазинам Елена Дмитриева ходит крайне редко. 95 процентов своих покупок девушка совершает в интернете — в ларьке у дома может взять лишь самое необходимое.

Через маркетплейсы же покупает лекарства, предметы интерьера, бытовую химию. Все, что нужно долго выбирать в гипермаркетах, домой ей оперативно привозит курьер. Не складывается только с одеждой: Елена говорит, вещи часто оказываются не по размеру или приходят откровенно плохого качества.

Сегодня в интернете можно купить практически все: игрушки, книги, цифровую технику, товары для животных, растения, канцелярию. Но в абсолютном топе — мелочи для дома.

На покупки в интернете, по признанию петербуржцев, их толкает банальная лень. Чтобы отовариваться в сети, не нужно ехать в магазины, стоять в очередях, таскать пакеты. Все, что необходимо, можно за несколько минут выбрать через приложение в мобильном телефоне.

А многие элементарно стесняются приобретать определенные товары лично. А еще в интернет-магазинах есть возможность выбрать тот самый рисунок, принт, цвет, при этом еще и сэкономить.

Экономию в интернет-магазинах признают и маркетологи. Эти специалисты знают, как хитро расположить товары на полках в супермаркетах, чтобы покупатели не ушли с пустыми руками.

«Самое интересное, что когда ты продукты покупаешь онлайн, ты экономишь. Я это на себе проверял, когда ты идешь в магазин. Я даже как маркетолог все равно понимаю, где-то какие-то уловки на меня действуют, и я прихожу с большим количеством, а когда заказываем онлайн — четко по списку покупаешь и получаешь уже дома», — сказал интернет-маркетолог Андрей Капитонов.

Однако не все так гладко с онлайн-шоппингом. На днях жительница Петербурга получила посылку с неожиданным бонусом внутри.

«Живые крысята, — а вон мертвые. <…> Посмотрите, все в какашках, ну это ужас просто», — сетует она.

А еще, покупая товары в сети, ожидания могут не совпадать с реальностью. Интернет пестрит яркими примерами — вот вместо большого бассейна пришла емкость размером с ботинок, а такая кошачья игрушка подходит разве что для мышки.

Стоит быть внимательнее и на распродажах: девушка купила обувь за полцены, но и получила тоже только половину товара. Глядя на это фото, сразу и не поймешь, в чем подвох.

Оказалось, что покупательница не дождалась сережки. Магазин попросил доказательства и предприимчивая дама сфотографировала пустые ладони.

«Если потребитель получил что-то не то или товар с истекшим сроком годности, пожалуйста, обращайтесь напрямую к продавцу, потому что маркетплейсы — это посредники. Можно написать жалобу в Роспотребнадзор, они уполномочены решать споры между потребителями и продавцами», — объяснил юрист Эдуард Чубуров.

Заменить товар или вернуть деньги продавец обязан в оговоренные сроки — обычно это три-пять дней. Если требуется экспертиза качества вещей, то время ожидания может составить максимум 20 суток.

А чтобы приобретения были только удачными, специалисты советуют читать отзывы и не спешить с покупками. Например, можно отложить товар в корзину на две недели. И если после этого срока он будет все также необходим — значит, надо брать.