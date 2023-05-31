Победа за нами: как бойцы ВС РФ используют смекалку в зоне СВО

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Всего пара минут с самыми обычными боеприпасами, и они уже летят дальше и бьют точнее.

Выжигать технику и позиции противника в зоне СВО российской армии зачастую помогает смекалка — всего пара минут с самыми обычными боеприпасами, и они уже летят дальше и бьют точнее.

Помогает штурмовым отрядам и нестандартная тактика. Корреспондент Родион Северьянов — о самых сообразительных бойцах.

Как и полагается, последние метры перед огневой точкой преодолеваем, пригнув головы и гусиным шагом. Эта территория простреливается украинскими боевиками.

Наши бойцы основательно окопались, добираемся до самого переднего рубежа — в амбразуре виднеются позиции националистов. После осмотра — снова пробежка до точки.

А военнослужащие уже готовятся к бою — сейчас бойцы 87-го полка вносят изменения в конструкцию так называемой морковки. Это выстрел из РПГ-7, они убирают самоликвидатор: с ним реактивный снаряд летит метров 350-400, после чего взрывается. А для того, чтобы сейчас добить до украинских позиций, она должна пролететь немного подольше.

«600 метров отсюда, они работают всем, мы работаем ПК, РПГ, АГС, постоянно (огрызается противник — Прим. ред.), со 120-мм, польские, 82-мм, вон — соседей долбят постоянно», — сказал боец с позывным «Алик».

Бойцы ведут плотный огневой бой — реактивные снаряды поражают украинские позиции под прикрытием пулемета. Укрепления националистов бойцы уже заприметили — реактивные снаряды идут в цель.

Под треск пулемета с соседней позиции подключается автоматический гранатомет — и весьма результативно. В авдеевском направлении продвигаться крайне сложно, но здесь на выручку идет военная смекалка.

«Была задача поставлена — продвинуться вперед, ну мы своей воинской хитростью решили продвинуться чуть по-другому. Без потерь — копали и сейчас копаем туннель — и выходим на передние позиции — они до сих пор не знают», — добавил «Алик».

Пока не прилетели ответы с той стороны, надо успеть добраться до транспорта — все так же, гусиным шагом. А военнослужащие 87-го полка остаются вести бой: так и говорят — победа за нами.