Анастасия Костенко ответила на обидные откровения свекрови: «Никак не влияет на нашу жизнь»

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По мнению свекрови, модель не подходит спортсмену и многое делает неправильно.

Модель Анастасия Костенко внезапно узнала, что не подходит супругу-футболисту Дмитрию Тарасову. И заявила об этом ее свекровь Ольга Александровна. Спортсмен вместе с мамой принял участие в полиграф-шоу, в ходе которого выяснил, что его выбор родительница не считает идеальным.

Тарасов и Костенко женаты пять лет, они растят троих детей и позиционируют себя как счастливую и гармоничную пару. Футболист был в шоке, когда услышал от матери: «Настя ему не пара». По мнению Ольги Александровны, сын с невесткой разные люди, но все же сумели построить хорошие отношения. Женщина предпочитает держать свое мнение при себе и не вмешиваться в семейные дела наследника.

«Мне нравится, как они притерлись друг к другу, как они друг друга научились слушать», — сказала она.

Стоит отметить, бурной реакции со стороны Костенко злорадные хейтеры не дождались. Модель не удивилась словам свекрови и не стала доказывать, что является идеальной женой и мамой. Не стала приводить аргументы и переубеждать. Просто приняла к сведению позицию родственницы и порадовалась, что реальных препятствий ее счастью никто не чинит.

«Каждый человек имеет право на собственное мнение. Но самое важное, что этот вопрос никак не влияет на нашу жизнь с Димой. Мы взрослые и самостоятельные люди со своими головами на плечах», — заявила модель в своем блоге.

Анастасия Костенко привыкла к критике, на протяжении многих лет ее считают коварной похитительницей, укравшей мужа у Ольги Бузовой. Благополучный многодетный брак этого «греха» не оправдывает, хейтеры то и дело находят повод напомнить о прошлом. А еще уколоть по поводу внешности, высказываний, поведения детей, мужа и так далее.

Жена футболиста стойко выдерживает давление общественного мнения, но порой поражается человеческой бестактности. Недавно она решила преобразиться и скорректировать грудь после вскармливания трех малышей подряд. Только успела обрадоваться обновлению — и тут опять нашлись критики, судьи и обвинители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о спорах Костенко с поклонниками относительно пластической операции.