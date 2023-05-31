Расчеты «Град» разносят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Армия России продолжает планомерно оттеснять украинских националистов от Донбасса.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах показана работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО). Бойцы нанесли точные удары по скоплению живой силы и легкобронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении.

На следующих кадрах — работа саперов-десантников в районе Кременной. Расчет установки разминирования УР-77 «Метеорит» получил задачу с помощью установки проделать проход в минно-взрывных заграждениях противника, а также уничтожить личный состав ВСУ в обнаруженном опорном пункте на этом направлении. Сначала бойцы первым выстрелом уничтожили укрытую пехоту ВСУ, после приступили к проделыванию проходов для движения техники, поддерживающей наши штурмовые подразделения.

На последних кадрах показана работа артиллеристов Южной группировки войск по позициям ВСУ на северском направлении.