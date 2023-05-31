🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в знаке Весы покажет, насколько ваши деловые качества соответствуют действительности. Пора осуществлять мечты и строить смелые планы.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 мая, растущая Луна в знаке Весы покажет, насколько ваши деловые качества соответствуют действительности. Пора осуществлять мечты и строить смелые планы. Учитесь преодолевать барьеры непонимания, находить точки примирения, приходить к согласию с окружающими. Важно проявлять милосердие и сострадание даже в самых сложных ситуациях. А еще сегодня отличный день для свадьбы и романтических свиданий.

♈ Овны

Не все, что есть в нашей жизни сейчас, останется навсегда, вы и сами это знаете. Иногда радостный или очень горькие события случаются, чтобы помочь нам исцелиться. Да, исцеление через испытание — это тяжело, но необходимо. Выровняйте свою жизнь прямо сейчас, выбрав вещи, которые успокаивают, привязывают к себе и вызывают ощущение возвращения домой. И пусть ненужные элементы жизни растворяются в моменте и уходят, значит, так и должно быть. Побудьте дома и подумайте о своих мечтах. Это самое важное.

Космический совет: проведите некоторое время в одиночестве, чтобы ближе познакомиться с собой.

♉ Тельцы

Вы много работали над тем, чтобы освободиться от бремени стороннего мнения. Итак, прежде всего, похлопайте себя по спине. А во-вторых, настройтесь на яркую жизнь впереди. Ваши черные и белые дни позади, и вы успешно поднялись по метафорической лестнице. Настало время заложить новый фундамент и наблюдать за грандиозной картиной своей судьбы. Выходите на первый план, говорите громко и смело, позвольте себе увидеть, кто вы есть. Не застревайте в режиме синдрома самозванца.

Космический совет: вы не обязаны нравиться всем и жить по чужим правилам.

♊ Близнецы

Это лучший день, чтобы говорить «да» заманчивым предложениям судьбы. Вы нашли по-настоящему рыбное место, и вы знаете это. Хватит размеренного образа жизни, хватит сценариев и четких планов. Экспериментируйте, вы свободны, целая Вселенная на вашей стороне! Приступайте к делу и позвольте жизни застать вас врасплох. Закройте глаза и дайте своему разуму блуждать в неизвестности. Что вы видите, что чувствуете и что делает вашу жизнь более полной и счастливой? Доверьтесь своей интуиции, чтобы добраться туда, где вам нужно быть.

Космический совет: не позволяйте чужому восприятию влиять на ваши решения и поступки.

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♋ Раки

Вы вышли из своей зоны комфорта, вы проявили себя как воин, вы раздвинули свои собственные пределы и границы. И вот вы здесь — живете своей целью и движетесь к ней всеми способами. Материальное, эмоциональное и умственное удовлетворение — ваши заслуженные подарки от Вселенной. Очень скоро вы наконец почувствуете себя замеченным и признанным. Посмотрите, вы уже закладываете основу для светлого будущего! Делайте то, что заставляет вас сиять в настоящем, и вы в конечном итоге окажетесь там, где хотите быть, независимо от того, какой путь выберете.

Космический совет: мечтайте, позвольте себе увлечься, дайте жизни вскружить вам голову!

♌ Львы

Лев, желать двух разных вещей от жизни не всегда так уж плохо. Не думайте, что просите слишком много. Лучше считать, что получаете то, что всегда было вашим. Диаметральные желания и неоднозначные события способны чудесным образом уравновешивать друг друга в идеальной гармонии. Найдите минутку сегодня, чтобы насладиться прохладной водой во время умывания, ароматом любимого крема для лица и горячего чая, делайте все, чтобы почувствовать себя полностью расслабленными. И еще. Предчувствие момента вашей славы — не мираж, все впереди!

Космический совет: даже кактусы умеют цвести. Помните об этом и ждите своего часа!

♍ Девы

Если вы чувствуете, что застряли в бесконечном количестве своих отражений, Девы, сделайте паузу. Постарайтесь найти зеркало, которое не искажает изображение. Только один ваш образ — настоящий. Вернитесь к нему и больше не пытайтесь стать кем-то другим. Ваша сила заключается в вашей индивидуальности. Цените себя. Идите вперед и имейте смелость прорваться сквозь все препятствия и шагнуть вперед в своей собственной жизни. Позвольте своему выбору основываться на радости и удовольствии, а не на страхах перед будущим или ошибках прошлого.

Космический совет: решайте сердцем, все остальное — лишние условности.

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♎ Весы

Подумайте о своей жизни с точки зрения полярности: прошлое и настоящее, хорошее и плохое, правильное и неправильное и так далее. Все случается, все бывает, а вы лишь маневрируете. Но всегда есть золотая середина, и вы мастер находить ее во всем. Вы умеете договариваться с людьми, решать их проблемы и давать дельные советы. Не могли бы вы совершить этот подвиг и для себя сегодня? Просто потому что пора и свою жизнь сделать ярче и позитивнее.

Космический совет: одни ругают дождь, другие под ним танцуют. Кем хотите быть вы?

♏ Скорпионы

Либо сделайте перерыв, либо, если у вас уже был перерыв, вернитесь к работе, полностью доверившись своему пути, Скорпионы. Вернитесь к основам, делайте больше того, что дарит ощущение счастья, постарайтесь выбраться из болота, балуя себя как можно чаще. Да, вы это заслужили, вы достойны, вы имеете право. Рутина обязанностей рано или поздно превращается в болото — чем дальше, тем труднее выбраться. Займитесь собой и своими нуждами. Найдите радость и не отпускайте.

Космический совет: старайтесь хоть иногда делать, что хочется, а не что «надо».

♐ Стрельцы

Возможно, вы недавно сказали «да» чему-то, что могло показаться действительно полезным. Возможно, это заставило вас почувствовать, что все наконец-то возвращается к норме. Не бойтесь спугнуть удачу и радость. Существует скрытое течение страхов и нервозности, происходящее из прошлого, и оно может даже просачиваться в актуальную реальность. Нет, это не сигнал тревоги, а просто шанс почувствовать вкус жизни, которой вы хотите, и заставить вас поднапрячься, либо дать вам возможность пересмотреть свои приоритеты и видение будущего. Главное — не бойтесь и продолжайте путь.

Космический совет: не позволяйте фальши момента заставить вас усомниться в своей ценности.

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♑ Козероги

Вы не одиноки, Козероги, вас видят, слышат и понимают. Теперь доверьтесь своему внутреннему чутью и призовите свое племя прямо сейчас. Вам не нужно делать это в одиночку, вам не нужно сражаться в каждой битве на пределе возможностей. Все, что вам нужно сделать, это попросить помощи. Расскажите о своих желания и позвольте космосу принести это вам. Берегите энергию и не пытайтесь объять необъятное. Важнее не упираться рогом в свою цель, а направлять силы и таланты в нужное русло.

Космический совет: вы уже делаете все возможное. Не превращайтесь в загнанную лошадь.

♒ Водолеи

Водолеи, вы защищены Вселенной, поэтому не делайте ничего из страха потери — людей или вещей. Вместо того чтобы слишком много думать о своих заботах, направьте эту навязчивую сверхсилу на созидание. Возьмите бразды правления своей жизнью в свои руки и шагайте вперед с радостным волнением. Ангелы подхватят! Слушайте сейчас лишь голос своего сердца, он не обманет. Не представляете, насколько легче жить в ладах со своими чувствами! Верьте себе, и все получится!

Космический совет: не просите совета, используйте свою интуицию по максимуму.

♊ Рыбы

Есть разница между «сдаться жизни» и «плыть по течению». Первое заставляет вас чувствовать себя бессильным, а второе помогает вспомнить, что с вами работают божественные силы и что в конечном счете вы непобедимы. Установите четкие границы и попросите своих наставников помочь вам. У вас есть не только миссия помогать другим, вы также несете огромную и не менее важную ответственность по отношению к себе. Отказ от себя — это своего рода предательство, и за него придется заплатить высокую цену. Никогда об этом не забывайте.

Космический совет: помогать ближнему хорошо, но не забывайте о себе и своих целях.

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