Пушилин утвердил медаль «За освобождение Артемовска»
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские силы полностью освободили город 20 мая.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин утвердил медаль «За освобождение Артемовска» с изображением двуглавого орла с поднятыми крыльями и памятной надписью. Соответствующий указ был опубликован на сайте руководителя региона.
Рисунок медали «За освобождение Артемовска».
«В ознаменование славного подвига, отдавая дань беспримерным мужеству, стойкости и отваге, проявленным защитниками Донецкой Народной Республики при штурме и освобождении города Артемовска от вооруженных формирований Украины», — гласит указ.
Медаль будет изготавливаться из металла золотистого цвета, ее нужно носить на левой стороне груди. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Российские силы полностью освободили Артемовск 20 мая. Бои за город продолжались с августа 2022 года.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики никак не могут смириться с потерей Артемовска. Сейчас тяжелые бои идут на Северном фланге.