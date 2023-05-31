Жертвы косметологии: как отличить натуральную красоту от пластики

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Как вычислить, что человек делал операцию на лице?

Чаще всего к услугам пластических хирургов прибегают женщины, но есть случаи, когда к таким специалистам обращаются и мужчины. Многие хоть и ложатся под нож, но переживают, что после на лице будут видны следы пластической операции. По каким же признакам можно определить, что человек изменил внешность? На этот вопрос ответил пластический хирург Андрей Истранов.

«Пластическую операцию может выдать резкое изменение внешнего вида, когда у человека вдруг одномоментно пропали синяки и мешки под глазами, исчезли нависающие брови, сгладились морщины. Никакой отдых и никакая косметика таких радикальных изменений вызвать не могут», — отметил врач в беседе с изданием Газета.ру.

Также могут выдать и радикальные хирургические методики, которые могут изменить черты лица, что делает операцию очевидной. Самые заметные проявления операции — это последующие осложнения. К слову, нарушение мимики может появиться из-за повреждения лицевого нерва или его ветвей.

Но так или иначе, врач отметил, что на первом месте должны стоять личные ощущения пациента. Если ему все нравится, то и переживать не о чем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про главные тренды пластической хирургии в 2023 году.