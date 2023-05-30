Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Глава государства считает, что российские Вооруженные силы были обязаны ответить на агрессию киевского режима.

Глава РФ Владимир Путин прокомментировал нанесение удара Вооруженными силами РФ по штабу военной разведки Украины. Об этом он рассказал во время общения с журналистами на выставке в центре «Золотов», посвященной креативной экономике.

Путин подтвердил нанесение удара по объекту украинской критической инфраструктуры. Он отметил, что российская армия и вся страна, в целом, должны были ответить на развязный украинскими нацистами конфликт в Донбассе.

«Мы уже говорили о возможностях нанесения ударов по центрам принятия решений», — подчеркнул он.

Российский президент добавил, что штаб военной разведки Украины относится к подобным целям и по нему действительно был нанесен удар несколько дней назад. Он заключил, что ВС РФ для своих атак используют лишь дальнобойное высокоточное оружие, а своими мишенями они выбирают исключительно объекты военной инфраструктуры, например, центры ВСУ или склады боеприпасов противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле атаку БПЛА на Москву назвали ответом на удары по объекту на Украине.