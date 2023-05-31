«Нет риска, нет страха»: почему мужчины предпочитают женщинам порно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Isai Hernandez; 5-tv.ru

В каких случаях просмотр эротики может помочь мужчинам?

Просмотр порно имеет как минусы, так и плюсы — в частности, это может помочь людям с низким либидо. Об этом 5-tv.ru заявила семейный психолог Олеся Полевичок.

«В данном случае нет рисков заражения инфекциями, передающимися половым путем, нет риска наступления нежелательной беременности, нет страха не оправдать ожидания партнера или партнерши. Также просмотр порно снимает стресс и улучшает настроение», — объяснила эксперт.

Вместе с тем многие девушки расстроены, что их мужчины увлекаются просмотром порнографии. По мнению сексолога, причиной этому может стать неудовлетворенность партнершей, но речь не всегда идет про секс.

«Мужчине элементарно может не хватать душевной или эмоциональной близости, тепла, понимания. Мужчины чаще, чем женщины, склонны сублимировать потребность любви через секс. Сама концепция порно изначально ориентирована на мужчин. Женщины тоже любят эротику, но в виде историй. Или чего-то легкого, где главной героине не нужно оказывать первую медицинскую помощь после сексуальной сцены», — отметила специалист.

Мужчине же достаточно одного элемента женского тела для того, чтобы он возбудился: например, груди или ягодиц. В то же время большинству женщин важно множество нюансов: партнер должен быть красивым, мужественным, хорошо воспитанным, уверенным в себе.

Таким образом, мужчины и женщины откликаются на разные эротические стимулы. Для представителей сильного пола чрезмерная любовь к порно чревата негативными последствиями.

Например, эротические ролики избыточно стимулируют сознание мужчины, и при половом акте он не получает столько же удовольствия, как при просмотре порно.

«Начинается сексуальная компульсивность, постоянная частая навязчивая мастурбация, потребление порнографии в больших объемах. Развивается реальная порнозависимость, от которой сложно избавиться. В мужской сексуальности появляется больше агрессии, так как в порно мужчина должен быть доминирующим, властным, напористым. Начинаются проблемы в поиске партнера или взаимодействия с ним», — считает Полевичок.

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