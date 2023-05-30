Экс-футболист «Спартака» и «Динамо» Юрий Гаврилов попал в реанимацию

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Состояние спортсмена уточняется.

Экс-футболист «Спартака» и «Динамо» Юрий Гаврилов находится в реанимации. Соответствующей новостью поделились РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы «красно-белых» Дмитрия Зеленова. Состояние спортсмена уточняется.

«Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы. Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку», — отмечается в сообщении.

В начале мая мужчине исполнилось 70 лет. Спортсмен был чемпионом СССР в составе московского «Динамо» (1976) и «Спартака» (1979). Кроме того, в составе сборной СССР Гаврилов забил 10 голов в 47 матчах.

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