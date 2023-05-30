Более трети россиян не знает правил поведения в случае ЧС 

Опрос: 37% россиян не знает, как вести себя в случае ЧС

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Полностью подготовленными на случай непредвиденной опасности назвали себя всего 8% граждан.

Более трети граждан России не знает, что делать в случае чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного KP.RU среди пользователей соцсетей ВКонтакте и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

Так, 37% россиян признались, что в случае ЧС они растеряются и запаникуют.

Четверть респондентов сказали, что знают, где лежат их документы и наличные деньги, и в случае опасности смогут быстро взять их и поспешить в безопасное место.

Еще 25% заявили, что не знают правил поведения при ЧС и никак не готовятся к подобным событиям, однако в случае опасности не растеряются и предпримут действия по спасению.

Саму мысль о том, что они могут попасть в чрезвычайную ситуацию, отвергли 5% опрошенных.

Наконец, полностью подготовленными к ЧС назвали себя 8% респондентов. Половина из них сказали, что имеют отлаженную схему действий и знают, что нужно взять с собой и куда бежать. Вторая половина на случай непредвиденной опасности держит под рукой «тревожный чемоданчик», который дает им уверенность в готовности к любым ЧС.

Ранее эксперт по выживанию Олег Гегельский рассказал 5-tv.ru, что должно быть в «тревожном чемоданчике» на случай стихийного бедствия или техногенной катастрофы.