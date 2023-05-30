Гибридная война: как связаны ситуация в Косове и «майданный» переворот в Белграде

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Почему протесты в столице Сербии похожи на «майданный» переворот, который произошел на Украине в 2014 году?

Протесты в Сербии против властей — попытка осуществить «майдан». Такое заявление сделал посол РФ Александр Боцан-Харченко, комментируя протесты в Белграде. По его словам, это часть гибридной войны против политики президента Сербии Александра Вучича.

«Практически синхронно действовали антибелградские силы, которые действуют на два фронта — это ситуация в Косове и попытки „майданного“ переворота в Белграде», — отметил Боцан-Харченко в беседе с журналистами в посольстве.

В Белграде у здания Гостелерадио собрались протестующие. Столкновения между спецназом и сербами начались еще 26 мая на севере Косово.

Ранее политолог Юрий Светов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил, что конфликт между Косово и Сербией может перерасти в настоящую войну и стать «большим взрывом», о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вучич сообщил послу России, что Сербия будет по максимуму сохранять мир и стабильность в регионе. Но ей нужны гарантии безопасности для сербов.

Конфликт между Косово и Сербией обострился в начале декабря 2022 года. Тогда спецназовцы непризнанного образования начали захватывать избирательные участки на севере Косова и Метохии, но получили отпор от местного населения.

Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям в Косово был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.

В настоящий момент сербский лидер Александр Вучич проводит многочисленные встречи с представителями других стран, чтобы решить конфликт дипломатическим путем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вучич собирается решить конфликт Косово и Сербии.