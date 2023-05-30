Женщина погибла в результате обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; ГУ МЧС по Ростовской области; 5-tv.ru

Сообщается, что среди пострадавших были дети.

В результате обрушения трибуны гребного канала пострадали в общей сложности десять человек. Один из них погиб. Среди получивших травмы есть дети. Об этом сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что пострадали семь несовершеннолетних и три взрослых посетителя трибуны. Дети были госпитализированы в местную больницу для обследования на предмет полученных травм. Подробности их состояния не уточняются.

Погибла женщина. Она оставалась живой до приезда бригады скорой помощи, однако скончалась в карете, после того как была перенесена туда с разрушенной трибуны.

Обстоятельства и детали случившегося на гребном канале пока не известны. На месте работают спасатели и спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что рабочий чудом спас женщину от смерти под колесами поезда в Подмосковье.