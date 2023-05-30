Путин назвал атаку БПЛА на Москву ответом на удар по объекту ГУР Украины

Магдалина Нуар 52 0

Фото, видео: Смольников Виталий / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Как отвечает Киев на действия военных РФ?

Президент России Владимир Путин назвал атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву ответом на удар по объекту ГУР Украины. Об этом он сообщил в кулуарах встречи с представителями креативной сферы в центре «Зотов» на Ходынке в Москве.

По его словам, армия РФ наносит удары по военным объектам и штабам Украины.

«В ответ киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России. И ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — заявил Путин.

До этого глава государства сказал, что Россия была вынуждена ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия была вынуждена ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе.

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