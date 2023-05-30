МИД РФ пообещал жестко ответить на атаку беспилотников в Московском регионе

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Внешнеполитическое ведомство пообещало суровое наказание всем лицам, которые причастны к произошедшему.

В МИД РФ отреагировали на осуществленную киевским режимом атаку беспилотных летательных аппаратов в Москве и Подмосковье. На сайте ведомства было опубликовано официальное заявление, в котором террористическая инициатива была решительно осуждена.

В министерстве пообещали сурово наказать всех причастных к атаке. Отмечается, что неонацистский киевский режим уже давно практикует террористические методы для реализации своих замыслов. Кроме того, первые лица Украины неоднократно анонсировали нанесение «ударов возмездия» по Москве.

«Подобные атаки, не имея никакого смысла с военной точки зрения, судя по всему, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей», — считают в ведомстве.

В МИД назвали лицемерными слова НАТО о том, что Киев обязуется не наносить ударов по удаленным российским территориям. Российское министерство иностранных дел, в свою очередь, предупредило, что оставляет за собой право ответить самими жесткими мерами на действия украинских нацистов.

Утром 30 мая жители региона могли услышать громкие хлопки. Как пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев — это была работа систем ПВО. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего незначительные повреждения получили несколько зданий, никто серьезно не пострадал.

В Минобороны РФ сообщили, что киевский режим задействовал для атаки восемь беспилотников. Все они были сбиты средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы в Москве и Московской области. В военном ведомстве выходку украинской стороны назвали «террористической акцией».

Ранее 5-tv.ru писал, в Кремле атаку БПЛА на Москву назвали ответом на удары по объекту на Украине.