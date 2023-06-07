«Пусть теперь выступает в Латвии»: Романоф о неуважении артистов к авторам песен

Фото, видео: Личный архив Алексей Романоф; 5-tv.ru

Композитор поделился конфликтом с певицей, покинувшей пределы России.

Алексею Романоф обидно за отечественных авторов популярных хитов. В этом певец и композитор признался в разговоре с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Ладно у меня все нормально с этим, меня по крайней мере в узких кругах очень хорошо знают и уважают, и любят. Но мои коллеги, ребята, которые создали практически артистов: Игорь Майский, Олег Влади, Антон Кох, Дима Лорен, я считаю, что их должны знать, потому что они создали такие песни, которые поет вся страна», — считает Романоф.

По признанию самого композитора, когда-то он даже пробовал бороться с пренебрежительным отношением к авторам, но все-таки убежден, что исполнители должны сами прийти к тому, чтобы уважать людей, создающих для них хиты.

«Автор может передать исключительные права, и артист потом может его даже не указывать», — рассказал Романоф.

У композитора некогда даже был конфликт с одной известной латвийской эстрадной певицей, фамилию которой Романоф даже не хочет упоминать вслух.

«Они особенно мерзко поступали с авторами со своими. По работе и награда, пусть теперь выступает в Латвии», — высказался Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Романоф считает феномен «Ласкового мая» сравнимым с легким наркотиком.