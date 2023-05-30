«ZVездный десант» привез на передовую музыку и гуманитарную помощь

Фото: Пресс-служба Народного фронта

Коллектив, в частности, с 2014 года многократно принимал участие в концертах для военнослужащих в Сирии.

Поддержать бойцов, детей и волонтеров: «ZVездный десант» под руководством заслуженного артиста России Алексея Огурцова привез на передовую «творческие патроны» — свои песни и гуманитарный груз — в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!»

Генераторы, квадрокоптеры, лекарства и многие другие необходимые вещи привезли бойцам от Народного фронта участники «ZVездного десанта» под руководством заслуженного артиста России Алексея Огурцова.

«ZVездный десант» продолжает традиции 1941 года, когда артисты приезжали выступать именно на боевые позиции. Если это блокпост на три человека или блиндаж на шесть человек — ребята будут давать концерт именно в этой землянке, в этом блиндаже. Плюс у нас есть обязательное условие — после концерта всегда вручается гуманитарная помощь от Народного фронта и «ZVездного десанта», — сказал Огурцов.

«Сегодня здесь, в Донбассе, собралось самое лучшее, что есть в России: от людей до техники, от слов до песен. Я везу сюда „творческие патроны“. Сейчас особенно полюбилась песня „Бородато“. Спрашиваешь у бойцов, как дела, они все хором отвечают: „Бородато!“ У них настроение поднимается — и громят врага по полной», — отметил музыкант «ZVездного десанта», автор-исполнитель Петр Сухов, который специализируется на казачьей музыке.

Вместе с ним дух бойцов поднимали «золотая скрипка России», виртуоз Ольга Спасенова, блогер и певица Анири, лауреат всероссийских конкурсов авторской патриотической песни Юлия Самусевич, певица, диктор на радио Любовь Полознова, лауреат Московского фестиваля имени Клавдии Шульженко, поэт-песенник Елена Ветеръ, ветеран боевых действий, который прошел вторую чеченскую кампанию, Юрий Смыслов, певец Александр Красномовец.

Музыканты привезли необходимое оборудование и вещи в легендарные подразделения «Спарта» и «Пятнашка», а также оставили груз для подразделения «Z», поскольку добраться к ним сейчас нельзя.

«Есть подразделения, как родные братья: „Пятнашка“ дружит со „Спартой“, „Спарта“ — с „Z“ дружит. Братья разберутся», — говорит Огурцов, выгружая коробки с необходимыми бойцам вещами и техникой из машины.

«Спасибо всем, кто принимает участие в гуманитарной помощи, мы всего лишь маленький мостик между вами и нашими ребятами, которым очень нужна помощь», — благодарит участница «ZVездного десанта», певица и блогер Анири.

Для 155-й бригады морской пехоты «ZVездный десант» привез то, что нужно для оперативной медицины, лекарства, стерильные перевязочные материалы, костыли, коляску. Груз получил лично главврач бригады морпехов: «Огромное спасибо, враг будет побежден».

Следующую партию груза «ZVездный десант» передал уже на полигоне, где тренируют мобилизованных и добровольцев, а бойцы действующих подразделений получают небольшую передышку.

Груз собирали всем миром, рассказывают артисты. Например, сладкое печенье бойцам передали из Вологды, из Брянска — медикаменты. «Зампотех будет счастлив!» — комментируют военнослужащие передачу им ремкомплекта для танкистов.

От командования бригады звучат искренние слова благодарности за «птички» — квадрокоптеры, приобретенные на средства, собранные в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!».

Особый груз от Народного фронта — самокаты, мячи, игрушки, кухонную технику и многое другое, целый фургон — «ZVездный десант» привез в Харцызский детский социальный центр. Здесь живут воспитанники, которые попали в сложную жизненную ситуацию, лишены родительского попечения. Сюда же направляют детей, эвакуированных из зоны боевых действий.

«Дети нуждаются в самом необходимом. А чтобы они хорошо росли — им надо хорошо кушать. Когда мы первый раз приехали, посмотрели, в чем готовят, нам стало немного не по себе. Теперь все, кто помогал Народному фронту, вы можете видеть — мы все привезли: кастрюли, хлеборезки, овощерезки, весы. Все, что необходимо на кухне», — поделился Алексей Огурцов.

В Донецке «ZVездный десант» встретился с волонтерами и депутатами молодежного парламента ДНР, самым активным вручили грамоты от Народного фронта. Ранее на линии боевого соприкосновения «ZVездный десант» был в апреле.

Тогда артисты дали 14 концертов за три дня, в том числе для интернациональной бригады «Пятнашка», в разведывательном батальоне «Спарта», в донецком аэропорту, других подразделениях непосредственно на передовой под обстрелами.

Коллектив «ZVездный десант» с 2014 года многократно принимал участие в концертах для военнослужащих в Сирийской Арабской Республике. В 2019 году во время концерта на базе «Хмеймим» группа даже попала под обстрел крылатыми ракетами.