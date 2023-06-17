«Эксгибиционисты, им хочется собой делиться»: какими Романоф видит артистов

Фото, видео: Личный архив Алексей Романоф; 5-tv.ru

Певец и композитор убежден, что у каждого исполнителя своя самоцель.

Некоторые артисты — эксгибиционисты. Своим мнением поделился певец и композитор Алексей Романоф с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

По мнению композитора, не все выступления в российском шоу-бизнесе отличаются глубиной, и это неудивительно, ведь у каждого исполнителя своя самоцель.

«Изначальный вопрос: зачем и ради чего он выходит на сцену? Многие выходят платье показать, себя красивого. Многие эксгибиционисты, им хочется собой делиться, а кто-то выходит рассказывать истории. У всех свои задачи», — считает Романоф.

По убеждению композитора, всегда было много артистов, но тех, кого любит и помнит публика, — единицы.

«Был Магомаев (народный артист СССР — Прим.ред.) прекрасный, была Шульженко (народная артистка СССР — Прим.ред.) фантастическая. Сейчас Лолита, и она одна», — считает Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Романоф назвал Лолиту Раневской современного времени.