«Не звезда, а просто папа»: как сейчас живет композитор Григорий Гладков

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Песни музыканта продолжают звучать даже спустя года.

Совсем скоро композитор и певец Григорий Гладков отметит свое 70-летие. О подготовке к предстоящему юбилею он рассказал dni.ru во время Первого Открытого Российского Кинофестивеля «КстоКино».

Гладков рассказал, что к круглой дате у него выйдет фотоальбом, а вот больших концертов пока не планируется.

Певец также рассказал, что его часто путают с композитором Геннадием Гладковым. Но его это совсем не обижает, ведь они оба писали музыку для таких мультипликационных фильмов как «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Голубой щенок». Григорий считает, что Геннадий гениальный композитор и мастер, а он — подмастерье.

Исполнитель поделился и фактами из личной жизни. В 2008 году у него родилась дочь Александра, которая поступила в вуз на актерский факультет. Теперь девушка служит в театре «Школа драматического искусства». У Гладкова есть и сын Павел, который занимается спортивным менеджментом, играет в юношеской команде ЦСКА-ВМФ по водному полу. Певец признался, что его громкая фамилия всегда мешала детям при трудоустройстве.

«Я для них не звезда, не кумир, а просто папа, — улыбается Гладков. — Когда я им маленьким ставил музыку, то никогда не говорил, что это моя, не говорил, что и для мультиков, которые они смотрели, тоже я писал», — рассказывает певец.

Сегодня музыка Гладкова звучит в 80-ти постановках по всей России. А многие просто любят время от времени послушать знаменитые хиты детства, поэтому песни Григория продолжают жить и по сей день.

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