Фото, видео: EDUARD KORNIYENKO / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Боевики киевского режима несут тяжелые потери на украинском театре боевых действий, однако «западные кураторы» продолжают требовать от них активных наступательных действий.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил число техники, которую Вооруженные Силы Украины потеряли за минувший месяц. Об успешной работе ВС РФ он отчитался во время селекторного совещания.

В военном ведомстве рассказали, что в мае 2023 года украинские нацисты лишись 16 самолетов. Кроме того авиация противника потеряла пять вертолетов и 466 беспилотных летательных аппаратов. Артиллерийские подразделения вражеской армии утратили 238 единиц вооружения, в том числе минометы.

«Перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов «Хаймарс», 16 ракет «Харм» и 29 крылатых ракет большой дальности «Сторм Шэдоу», — прокомментировал Шойгу.

Глава министерства отметил, что ВСУ несут значительные потери, однако Запад продолжает требовать от них начала активных наступательных действий в зоне СВО. Российская сторона, в свою очередь, тщательно отслеживает поставки техники на Украину и, при возможности, ликвидирует ее во время транспортировки.

Шойгу в заключение добавил, что последние дни ознаменовались для российской армией уничтожением несколько крупных складов с вооружением украинских нацистов в трех регионах. Он также отдельно отметил уничтожение ЗРК американского производства «Пэтриот» в Киеве.

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинская армия потеряла более 16 тысяч боевиков за месяц.