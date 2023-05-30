Шойгу назвал террористической акцией атаку БПЛА на Московский регион

Фото, видео: Смольников Виталий / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В военном ведомстве отреагировали на действия киевского режима.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал «террористической акцией» атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву и Московскую область. Ситуацию он прокомментировал во время селекторного совещания.

«Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе», — отреагировал он.

Глава Минобороны отметил, что противник планировал атаку именно на гражданские объекты. Для реализации своих намерений украинская сторона использовала восемь дронов. Все они были ликвидированы средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Уточняется, что три летательных аппарата упали в столице после потери управления. Еще пять БПЛА были сбиты «Панцирем» в Подмосковье.

Утром 30 мая жители региона могли услышать громкие хлопки. Как пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев — это была работа систем ПВО. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего незначительные повреждения получили несколько зданий, никто серьезно не пострадал.

Россия накануне нанесла высокоточные удары по военной инфраструктуре киевских формирований, После глава украинской разведки Кирилл Буданов пригрозил отомстить. Он пообещал, что россияне скоро пожалеют и ответ не заставит себя долго ждать. На возмездие намекал и мэр Киева Виталий Кличко. В интервью местному телеканалу он задал вопрос: «Почему жители Москвы могут спать спокойно?». Это высказывание было адресовано главнокомандующему ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле атаку беспилотников на Москву назвали ответом на удары по объекту на Украине.